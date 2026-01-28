ارتفاع حاد في عدد إصابات الحصبة بجميع أنحاء أوروبا

تتزايد الإصابات بالحصبة بشكل كبير في جميع أنحاء أوروبا، بينما تعجز الدول عن تحقيق أهدافها في التطعيم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية - أن أرمينيا والنمسا وأذربيجان وإسبانيا والمملكة المتحدة وأوزبكستان شهدت مجددًا عودة انتقال الحصبة بشكل متوطن، وذلك استنادًا إلى عدد الحالات المسجلة في عام 2024.

وتفقد الدولة وضعها كدولة خالية من الحصبة إذا عاود الفيروس الظهور واستمر انتقاله دون انقطاع لأكثر من عام.

وصرح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في أوروبا بهانو بهاتناجار "من خلال تعزيز اترصد، وتحسين الاستجابة لتفشي المرض، واستهداف المجتمعات التي تعاني من نقص التطعيم، يمكن لجميع الدول تحقيق هدف القضاء على الحصبة والحفاظ عليه" كما أوردت قناة "يورونيوز" الإخبارية.

وحذرت المنظمة الدولية من أن الحصبة غالبًا ما تكون أول مرض يعاود الظهور عند انخفاض معدلات التطعيم، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى زيادة الالتزام السياسي والمالي من الدول والمنظمات الدولية.

وفي عام 2024، سجلت إنجلترا 2911 حالة إصابة مؤكدة مخبريًا بالحصبة، وهو أعلى رقم سنوي منذ عام 2012.

وتظهر أحدث البيانات لعام 2025 وجود 957 حالة، معظمها بين الأطفال دون سن العاشرة.

وقال بهاتناجار "أدت الثغرات المستمرة في المناعة إلى عودة ظهور الحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في جميع أنحاء المنطقة عام 2024، بالإضافة إلى انخفاض عدد الدول التي حققت أو حافظت على وضع القضاء على الحصبة".

وفي إسبانيا، تتزايد الحالات عامًا بعد عام. ووفقًا لبيانات الحكومة، سجلت البلاد ما يقرب من 400 حالة في عام 2025، أي ضعف العدد المسجل في عام 2024، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بـ 11 حالة في عام 2023.

كما شهدت النمسا ارتفاعًا حادًا في حالات الحصبة عام 2024. وأبلغت السلطات الصحية عن 542 حالة، وهو ارتفاع كبير مقارنةً بـ 186 حالة في العام السابق.

والوضع ليس أفضل حالاً في بقية أنحاء أوروبا.

في عام 2024، سجل الاتحاد الأوروبي 35212 حالة إصابة بالحصبة، أي زيادة عشرة أضعاف مقارنةً بالعام السابق، وذلك وفقًا لبيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ويذكر أن الأطفال الرضع دون سن السنة هم الفئة الأكثر تضررًا، يليهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات.

والحصبة مرض متوطن في اثنتي عشرة دولة: البوسنة والهرسك، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا، كازاخستان، قيرغيزستان، بولندا، رومانيا، روسيا، تركيا، وأوكرانيا.

وسجلت رومانيا غالبية الحالات، حيث بلغت 30692 حالة في عام 2024، مقارنةً بـ 3371 حالة في عام 2023.

ونظرًا لأن الغالبية العظمى من الحالات تصيب أفرادًا غير حاصلين على اللقاح، تشدد منظمة الصحة العالمية على ضرورة الحفاظ على تغطية لا تقل عن 95٪ بجرعتين من لقاح الحصبة.

والحصبة مرض شديد العدوى، إذ تشير التقديرات إلى أن 90% من غير الملقحين الذين يتعرضون لشخص مصاب سيصابون بالمرض.

وتظهر الأعراض عادةً بعد 10 إلى 12 يومًا من الإصابة، وتتراوح بين أعراض تشبه أعراض الزكام، مثل سيلان الأنف والسعال وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، إلى حساسية للضوء وحمى وطفح جلدي أحمر ينتشر في جميع أنحاء الجسم.

وينتقل الفيروس من شخص لآخر عبر الرذاذ التنفسي المتطاير عند سعال أو عطس المصابين.

ولا يوجد علاج محدد للحصبة، وتستمر فترة المرض عادةً حوالي أسبوعين دون مضاعفات؛ وتكفي جرعتان من اللقاح للوقاية منها.