زيلينسكي: فريقنا في المفاوضات حدد مع واشنطن العناصر العالقة باتفاقية إعادة الإعمار بعد الحرب

حدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالتعاون مع فريق التفاوض والمسؤولين الحكوميين، القضايا التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح في الاتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن إعادة الإعمار بعد الحرب.

وكتب زيلينسكي اليوم /الأربعاء/ -عبر تطبيق تيليجرام-: "بالتعاون مع فريق التفاوض والمسؤولين الحكوميين، حددنا المجالات في الاتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن إعادة الإعمار بعد الحرب التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعمق، ويجرى العمل بنشاط مع الجانب الأمريكي ونعمل بأقصى كفاءة من جانبنا الأوكراني".

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنهجهم البناء في المفاوضات.