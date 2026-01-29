روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة

دعت روسيا جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقفزت أسعار النفط بقوة، وسط تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تنفذ هجومًا عسكريًا على إيران، ما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات هذا المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 1.3% لتصل إلى 68.26 دولارًا للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الآجلة بنسبة 1.5% إلى 64.18 دولارًا للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي، اليوم الخميس.

وسجل كلا العقدين ارتفاعًا بحوالي 5% منذ يوم الاثنين، ليصلا إلى أعلى مستوى لهما منذ 29 سبتمبر الماضي.

وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على النظام الإيراني لإنهاء برنامجه النووي، وسط تقارير تفيد بأنه كان يدرس اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة، مع وصول مجموعة بحرية إلى المنطقة.



