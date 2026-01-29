قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

حسام هزاع: مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في 2026 بشهادة عالمية

حسام هزاع
حسام هزاع
البهى عمرو

أكد الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، أن مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في 2026 بشهادة عالمية، وأن هذا الأمر يدل على الصورة الإيجابية عن مصر.

وأضاف حسام هزاع، خلال حواره ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر وجهة سياحية مميزة، وأن هذا يدل على أن مصر دولة أمن وأمان، وأن الدولة قامت بعمل مؤتمرات عالمية، وكان هناك حضور لـ رؤساء كثيرة من دول العالم.

ولفت إلى أن مصر ضمن قائمة الكبار عالميًا، بناء على تصريحات السياح، وأن ما أن مصر مدرجة ضمن البرامج السياحية الإنجليزية، وأن افتتاح المتحف المصري الكبير كان له تأثير إيجابي على زيادة عدد السائحين.

وأشار إلى أن هناك تسويق سياحي مميز لمصر، وأن تصنيف مصر من أفضل الوجهات السياحية، يزيد السياحة في الفترة المقبلة.

وتابع أن السائح الأجنبي يرى ما يتم في مصر، وأن نسب الجريمة انخفضت في مصر، وأن الدولة قامت بتطوير البنية التحتية، وما حدث في المطارات كل ذلك تسبب في طفرة كبيرة بعدد السائحين لمصر.

السائح الأجنبي السائحين صدى البلد المتحف المصري

