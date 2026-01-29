محافظ جنوب سيناء يعلن قرب فتح مزيد من الوديان لسياحة السفاري



التقى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمشايخ وعواقل وشباب بدو خليج العقبة بمدينة نويبع، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص محافظة جنوب سيناء على دعم التنمية الشاملة وتعزيز الشراكة المجتمعية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ورئيس مدينة نويبع، وممثلي الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي، ضمن اللقاءات الدورية التي يحرص المحافظ على عقدها للاستماع إلى المواطنين وتعزيز قنوات التواصل المباشر.

وخلال اللقاء، قدّم مشايخ و عواقل وشباب بدو خليج العقبة التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بمناسبة حصول مدينة شرم الشيخ على المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة وما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، خاصة في ملف تقنين أوضاع الأراضي.

ومن جانبه، زف محافظ جنوب سيناء بشرى سارة لأبناء المنطقة بقرب الموافقة على فتح باقي الوديان لممارسة سياحة السفاري، مؤكدًا أنه تم بالفعل فتح ثمانية وديان خلال الأشهر القليلة الماضية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة لأبناء البدو.

كما أكد المحافظ أنه جارٍ توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات لتوفير وحدات إسكان اجتماعي بأقل تكلفة ممكنة، مراعاةً للبعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار للأسر المستحقة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الأجهزة والوزارات المعنية بشأن رسوم دخول المحميات.

وأضاف أنه تم إدراج ملف السياحة البيئية ضمن أولويات العمل للارتقاء بآفاق التنمية بمدينة نويبع وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة جنوب سيناء على استمرار الحوار المجتمعي مع مشايخ وعواقل وشباب البدو، دعمًا للتنمية المستدامة ، وترسيخًا لمبدأ ى الفاعلة بين الدولة والمجتمع المحلي.