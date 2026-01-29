قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"سياحة جنوب أفريقيا ": أكثر من 10 ملايين زائر دولي خلال 2025

"سياحة جنوب أفريقيا ": أكثر من 10 ملايين زائر دولي خلال 2025
"سياحة جنوب أفريقيا ": أكثر من 10 ملايين زائر دولي خلال 2025
أ ش أ

 أعلنت وزارة السياحة في جنوب أفريقيا أن قطاع السياحة في البلاد حقق إنجازا بارزا عام 2025، حيث بلغ عدد الزوار الدوليين 48ر10 مليون زائر بين شهري يناير وديسمبر الماضيين، بزيادة قدرها 6ر17% مقارنة بعام 2024، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم /الخميس/ أن هذا الانتعاش يعكس تجدد الثقة العالمية في جنوب أفريقيا كوجهة سياحية، فضلا عن المساهمة المتزايدة للسياحة في توفير فرص العمل، وزيادة عائدات النقد الأجنبي، ودعم نشاط المشاريع الصغيرة في جميع أنحاء البلاد.

وعزز هذا الأداء المتميز دور القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث يدعم فرص العمل وتوليد الدخل في قطاعات مثل الضيافة والنقل والتجزئة والخدمات ذات الصلة.

وتعزو السلطات هذا النمو إلى تحسين خطوط الطيران، وتعزيز التسويق السياحي، وتوطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص. علاوة على ذلك، فإن حصول جنوب أفريقيا على لقب أفضل وجهة سياحية في أفريقيا لعام 2025 قد أكد جاذبيتها العالمية المتزايدة.

من جانبها، اعلنت "باتريشيا دي ليل" وزيرة السياحة في جنوب أفريقيا "أننا تجاوزنا، ولأول مرة، عدد الوافدين في عام 2019 بنسبة 6ر2%. لذا، لا أريد أن أسمع المزيد عن جائحة كوفيد-19. ولم نعد في مرحلة التعافي، بل نحن الآن في مرحلة النمو."

وأكدت الوزيرة "دي ليل" أن "هذا ليس من قبيل الصدفة. بل هو ثمرة خيارات سياسية مدروسة، وتنفيذ دقيق وتعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص. وتشمل هذه السياسات تطوير استراتيجية النمو والشمول الحكومية، التي حددت السياحة كأحد القطاعات الخمسة الرئيسية في البلاد القادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي".

وشددت خطة شراكة نمو السياحة، التي أقرها مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا، على أهمية تحسين وصول المسافرين، لا سيما من خلال تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني (eTA) في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، وتسلط الضوء على خطوط الطيران الدولية الجديدة التي عززت ترابط جنوب أفريقيا.

ووفقا للسلطات المحلية، يدعم هذا القطاع ما يقارب 8ر1 مليون وظيفة، أي ما يعادل وظيفة واحدة لكل 13 وافدا دوليا.

وشهدت الاستثمارات في البنية التحتية السياحية زيادة ملحوظة، حيث تعكس المشاريع والتطورات الكبرى ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومع ازدياد نمو القطاع، أوضحت وزيرة السياحة في البلاد أن التركيز سينصب على استدامة هذا النمو، وتطوير الربط الإقليمي، والاستفادة من تقنيات السفر الحديثة لجذب شريحة أوسع من الزوار الدوليين.

يذكر أن قطاع السياحة في جنوب أفريقيا يعد ركيزة اقتصادية حيوية، حيث ساهم بنسبة 3ر3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وبلغ عدد السياح 92ر8 مليون سائح في نفس العام. وتشتهر البلاد بتنوعها الطبيعي والثقافي وتعتبر وجهة رائدة للسفاري والمناظر الطبيعية (مثل جبل الطاولة وكيب تاون)، والسياحة الترفيهية، بدعم من بنية تحتية قوية.

وزارة السياحة في جنوب أفريقيا قطاع السياحة موقع أفريقيا 24 تي في الإخباري الإفريقي الانتعاش يعكس تجدد الثقة العالمية في جنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بـأسيوط برقم الجلوس

تعليم الشرقية

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

بالصور

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد