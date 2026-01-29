"سياحة جنوب أفريقيا ": أكثر من 10 ملايين زائر دولي خلال 2025

أعلنت وزارة السياحة في جنوب أفريقيا أن قطاع السياحة في البلاد حقق إنجازا بارزا عام 2025، حيث بلغ عدد الزوار الدوليين 48ر10 مليون زائر بين شهري يناير وديسمبر الماضيين، بزيادة قدرها 6ر17% مقارنة بعام 2024، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم /الخميس/ أن هذا الانتعاش يعكس تجدد الثقة العالمية في جنوب أفريقيا كوجهة سياحية، فضلا عن المساهمة المتزايدة للسياحة في توفير فرص العمل، وزيادة عائدات النقد الأجنبي، ودعم نشاط المشاريع الصغيرة في جميع أنحاء البلاد.

وعزز هذا الأداء المتميز دور القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث يدعم فرص العمل وتوليد الدخل في قطاعات مثل الضيافة والنقل والتجزئة والخدمات ذات الصلة.

وتعزو السلطات هذا النمو إلى تحسين خطوط الطيران، وتعزيز التسويق السياحي، وتوطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص. علاوة على ذلك، فإن حصول جنوب أفريقيا على لقب أفضل وجهة سياحية في أفريقيا لعام 2025 قد أكد جاذبيتها العالمية المتزايدة.

من جانبها، اعلنت "باتريشيا دي ليل" وزيرة السياحة في جنوب أفريقيا "أننا تجاوزنا، ولأول مرة، عدد الوافدين في عام 2019 بنسبة 6ر2%. لذا، لا أريد أن أسمع المزيد عن جائحة كوفيد-19. ولم نعد في مرحلة التعافي، بل نحن الآن في مرحلة النمو."

وأكدت الوزيرة "دي ليل" أن "هذا ليس من قبيل الصدفة. بل هو ثمرة خيارات سياسية مدروسة، وتنفيذ دقيق وتعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص. وتشمل هذه السياسات تطوير استراتيجية النمو والشمول الحكومية، التي حددت السياحة كأحد القطاعات الخمسة الرئيسية في البلاد القادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي".

وشددت خطة شراكة نمو السياحة، التي أقرها مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا، على أهمية تحسين وصول المسافرين، لا سيما من خلال تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني (eTA) في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، وتسلط الضوء على خطوط الطيران الدولية الجديدة التي عززت ترابط جنوب أفريقيا.

ووفقا للسلطات المحلية، يدعم هذا القطاع ما يقارب 8ر1 مليون وظيفة، أي ما يعادل وظيفة واحدة لكل 13 وافدا دوليا.

وشهدت الاستثمارات في البنية التحتية السياحية زيادة ملحوظة، حيث تعكس المشاريع والتطورات الكبرى ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومع ازدياد نمو القطاع، أوضحت وزيرة السياحة في البلاد أن التركيز سينصب على استدامة هذا النمو، وتطوير الربط الإقليمي، والاستفادة من تقنيات السفر الحديثة لجذب شريحة أوسع من الزوار الدوليين.

يذكر أن قطاع السياحة في جنوب أفريقيا يعد ركيزة اقتصادية حيوية، حيث ساهم بنسبة 3ر3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وبلغ عدد السياح 92ر8 مليون سائح في نفس العام. وتشتهر البلاد بتنوعها الطبيعي والثقافي وتعتبر وجهة رائدة للسفاري والمناظر الطبيعية (مثل جبل الطاولة وكيب تاون)، والسياحة الترفيهية، بدعم من بنية تحتية قوية.