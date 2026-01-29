عواصف.. خبير مروري يوجه رسالة عاجلة لسائقي السيارات

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن معظم الشوارع اليوم، الخميس، خالية بسبب الإجازة الرسمية، لكن رجال المرور متواجدون على الطرق، لمساعدة أي شخص يتعرض لمشكلات في حالة السفر لأداء الإجازة.

وقال الخبير المروري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن هناك أكمنة على الطرق لتنظيم عمليات سير السيارات.

وأوضحت أنه يطالب المواطنين بالسير بسرعات ملتزمة والالتزام بتعليمات المرور في أثناء السير بسبب التغييرات الجوية، وظهور بعض العواصف في بعض الساعات بالمناطق.

وأشار إلى أن رجال المرور ينظمون حركة سير السيارات التي تتجه من وإلى معرض الكتاب، وأن هناك تأمينا عاما وشاملا لجميع الطرق.

وأكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن وزارة الداخلية أعلنت عن انطلاق ماكينات إلكترونية، من أجل تجديد رخصة القيادة، وبدل فاقد، وأن الاستلام يكون في 15 دقيقة.

وقال الخبير المروري، إن المستندات المطلوب لاستخراج الرخصة في 15 دقيقة تكون: "البطاقة الشخصية، وتقديم الرخصة التالفة، أو إقرار بفقد الرخصة، وشهادة مخالفات مرورية، وسداد الرسوم من خلال ماكينة الصرف الآلي".

وأضاف أن هذه الخدمة سيتم تطبيقها في جميع المحافظات، وأن البداية كانت بالقاهرة والجيزة، وأن ما يتم يخفف على المواطنين.

استعلام مخالفات المرور 2026 لشهر يناير

توفر الإدارة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمى على الإنترنت، وذلك للتسهيل على قائدى المركبات بشأن عملية الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين بدلًا من الذهاب إلى مقر المرور التابعة له رخصة السائق.