سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
الخارجية: صناعة القرار والتكامل مع دول حوض النيل «أولوية مصرية»
توك شو

عواصف.. خبير مروري يوجه رسالة عاجلة لسائقي السيارات

المرور
المرور
البهى عمرو

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن معظم الشوارع اليوم، الخميس، خالية بسبب الإجازة الرسمية، لكن رجال المرور متواجدون على الطرق، لمساعدة أي شخص يتعرض لمشكلات في حالة السفر لأداء الإجازة.

وقال الخبير المروري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن هناك أكمنة على الطرق لتنظيم عمليات سير السيارات.

وأوضحت أنه يطالب المواطنين بالسير بسرعات ملتزمة والالتزام بتعليمات المرور في أثناء السير بسبب التغييرات الجوية، وظهور بعض العواصف في بعض الساعات بالمناطق.

وأشار إلى أن رجال المرور ينظمون حركة سير السيارات التي تتجه من وإلى معرض الكتاب، وأن هناك تأمينا عاما وشاملا لجميع الطرق.

وأكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن وزارة الداخلية أعلنت عن انطلاق ماكينات إلكترونية، من أجل تجديد رخصة القيادة، وبدل فاقد، وأن الاستلام يكون في 15 دقيقة.

وقال الخبير المروري، إن المستندات المطلوب لاستخراج الرخصة في 15 دقيقة تكون: "البطاقة الشخصية، وتقديم الرخصة التالفة، أو إقرار بفقد الرخصة، وشهادة مخالفات مرورية، وسداد الرسوم من خلال ماكينة الصرف الآلي".

وأضاف أن هذه الخدمة سيتم تطبيقها في جميع المحافظات، وأن البداية كانت بالقاهرة والجيزة، وأن ما يتم يخفف على المواطنين.

استعلام مخالفات المرور 2026 لشهر يناير

توفر الإدارة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمى على الإنترنت، وذلك للتسهيل على قائدى المركبات بشأن عملية الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين بدلًا من الذهاب إلى مقر المرور التابعة له رخصة السائق.

المرور صدى البلد قناة صدى البلد السيارات

