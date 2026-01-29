قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع ناهيا ببولاق الدكرور لتحسين الحركة المرورية

رصف وتطوير طريق
رصف وتطوير طريق
أحمد زهران

كشف المهندس عادل النجار حافظ الجيزة عن البدء في تنفيذ خطة شاملة لرصف وتطوير شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور خلال أيام بطول 2 كم بدءًا من محور ترعة الزمر وحتى الطريق الدائري وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الحيوية.

وجاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة مؤكدًا أن شارع ناهيا يُعد شريانًا مروريًا رئيسيًا يشهد كثافات مرورية عالية على مدار اليوم الأمر الذي يستدعي سرعة الانتهاء من أعمال التطوير لتيسير حركة المواطنين.

ووجّه المحافظ مدير مديرية الطرق بسرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة نظرًا لأهمية الشارع ودوره الحيوي في خدمة أهالي المنطقة.

كما أشار المحافظ إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص مكان أسفل محور كمال عامر لنقل الباعة الجائلين به بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة. 

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن أعمال التطوير علي ضرورة وفق أعلى معايير الجودة  والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من المشروع وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين .

ويأتي تنفيذ المشروع في ضوء الزيارة الميدانية المفاجئة التي أجراها المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لمنطقة ناهيا خلال شهر سبتمبر الماضي حيث رصد عددًا من الملاحظات على أرض الواقع ووجّه على الفور بوضع وتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المنطقة بالكامل بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف طريق محافظ الجيزة اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن الموقف النهائي لرحيل ديانج

سيف جعفر

سيف جعفر بين العرض القطري وتمسك الزمالك.. كواليس الساعات الحاسمة

شوبير

رؤية ومنهج جديد ...شوبير يكشف عن خطة الأهلي بشأن صفقات الفريق

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد