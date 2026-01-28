أكد مصدر بمحافظة الجيزة، أنه تم اختيار رئيس جديد لجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، خلفا لأيمن عبدالله عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والذي سوف تنتهي ولايته هذا الأسبوع.

وتم تجديد الثقة لأيمن عتريس كرئيس لجهاز التفتيش والمتابعة بمحافظة الجيزة لمدة 6 أشهر بعد بلوغه سن المعاش وتجديد الثقة فيه لثلاث مرات متتالية، وتنتهي مدته هذا الاسبوع.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الاستقرار على محمد حسني كرئيس لجهاز التفتيش والمتابعة بمحافظة الجيزة، خاصة أنه من القيادات الإدارية داخل محافظة الجيزة والمشهود لها بالكفاءة والمتابعة الدقيقة.