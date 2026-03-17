فريق وزارة الداخلية يتوج ببطولة الجمهورية للبولو للعام الثاني على التوالي.. صور

نجح فريق وزارة الداخلية فى حصد المركز الأول للعام الثانى على التوالى خلال مشاركته فى بطولة الجمهورية لرياضة "البولو" .. والتى أُقيمت على ملاعب البولو بمنطقة سقارة تحت إشراف الإتحاد المصرى للبولو .. حيث قدم الفريق مستويات ومهارات رائعة خلال البطولة.



يأتى ذلك إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالرياضة وتوفير أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة.

