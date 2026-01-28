ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا

يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث تمت اتاحتها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

يأتي ذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.29% حيث تجاوز الحد الأدنى 177,109 طالبًا وطالبة، من إجمالي 208,202 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 207,665.

