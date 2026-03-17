7 أطنان.. الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وبحوزتهما 7 طن مواد بترولية بداخل مخزن "بدون ترخيص" بأسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مالك مخزن"بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) بالإتجار بالمواد البترولية بالمخزن.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية) وعثر بداخل المخزن على (6 سيارات – 7 طن مواد بترولية) .

وبمواجهته إعترف بتجميعه المواد البترولية ووضعها فى المخزن المشار إليه تمهيداً لبيعها للعاملين فى مجال التنقيب "غير المشروع" عن الذهب وأضاف بتحصله على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة المركز بمساعدة عامل بالمحطة "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد التربح .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء..





