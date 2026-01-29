طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية

تقدم اللواء حازم حمادى عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن التأخير في تنفيذ إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية، رغم موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشائها منذ يوليو 2025 كجامعة جديدة منبثقة من جامعة سوهاج الحكومية، وذلك ضمن خطة تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربط التعليم بسوق العمل.

مشيراً إلى هذه الجامعة تمثل رافدًا مهمًا في منظومة التعليم العالي والتقني في جنوب الصعيد، لتلبية المتطلبات الحديثة لسوق العمل والتكنولوجيا، وتخفيف العبء على شباب المحافظة الذين يضطرون للسفر بعيدًا للالتحاق بتخصصات تكنولوجية غير متوفرة محليًا.

وقال " حمادى : إن التعليم التكنولوجي أصبح من الضروريات التنموية في مصر، حيث صدر مشروع قرار حكومي سابقًا بإنشاء جامعات تكنولوجية لتحويل منظومة التعليم وربطها بسوق التدريب الصناعي والمهني وبالرغم من تلك الموافقة، فإن عدم تنفيذ الجامعة وبدء الدراسة قد خلق تساؤلات عديدة تستدعي إجابات واضحة من الجهات المسؤولة وهى :

1. لماذا تأخرت الإجراءات التنفيذية (مثل تحديد المقر، الاعتمادات المالية، إطلاق برامج الدراسة) رغم موافقة المجلس قبل أكثر من نصف عام؟ ￼

2. ما هو الجدول الزمني المحدد رسميًا لبدء الدراسة واستقبال الطلاب؟

3. هل هناك اعتمادات مالية وإمكانات بنية تحتية مخصصة فعليًا للمشروع؟

4. كيف سيتم ضمان توافق تخصصات الجامعة مع احتياجات سوق العمل في قطاع التكنولوجيا؟

5. ما هي التدابير الحكومية لتسريع الإجراءات وتذليل العقبات البيروقراطية؟

وطالب اللواء حازم حمادى بالإسراع في إصدار القرارات التنفيذية والإعلانات الرسمية لبدء إنشاء الجامعة وبدء قبول الطلاب وتحديد خطة زمنية واضحة مع مواعيد تنفيذ دقيقة للنهوض بالمشروع على أرض الواقع مع توفير الاعتمادات المالية والتجهيزات اللازمة (مبانٍ، معامل، هيئة تدريس) قبل بدء العام الدراسي القادم وإقامة شراكات مع الصناعة المحلية لضمان تشغيل خريجي الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل مؤكداًأن جامعة سوهاج التكنولوجية ليست مجرد مشروع تعليمي، بل محور تنموي واستثمار استراتيجي لسكان الصعيد الشباب، وقدرتها على تحسين فرص العمل وتخفيف الهجرة الداخلية للخارج عن طريق توفير تعليم تقني عالمي الجودة أمر لا يحتمل التأجيل مع إعلان الجدول الزمني الرسمي للإطلاق، وبدء الدراسة في أسرع وقت ممكن، حماية لمستقبل شباب سوهاج، وتطويرًا حقيقيًا لمنظومة التعليم الفني والتكنولوجي.