طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
محافظات

قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM SEINE ضمن قافلة الشمال

الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM SEINE إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم خلال رحلتها البحرية الأولى عبر القناة ضمن قافلة الشمال قادمة من المغرب ومتجهة إلى ماليزيا.

تتبع السفينة الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM ، وتعمل ضمن الخدمة الملاحية Fal3 التي تعمل على طريق التجارة بين أوروبا والشرق الأقصى، وتعد أحدث سفن المجموعة حيث تم تسلمها في عام 2025، يبلغ طول السفينة 399متراً، وعرضها 61.3 متراً، وغاطسها 40 قدم، بحمولة كلية 250 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23876حاوية.

ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

ووفقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان عبد الرحمن فؤاد شاهين كبير مرشدين أول، والربان سعيد إمام كبير مرشدين أول للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وأكد الفريق ربيع أن عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات في العالم للعبور من قناة السويس يعكس الثقة في جاهزية ومكانة القناة باعتبارها المسار الأفضل والمستدام لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الخطوات الجادة سيكون لها بالغ الأثر في إحداث تغييرات إيجابية في سوق النقل البحري، وحث الخطوط الملاحية الأخرى على تعديل جداول إبحارها واستئناف رحلاتها من منطقة البحر الأحمر وباب المندب مروراً بقناة السويس.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس عكفت خلال الفترة الماضية على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية والملاحية المُقدمة واستحداث خدمات جديدة لتلبية متطلبات العملاء وضمان أعلى معايير السلامة البحرية للسفن العملاقة والوحدات البحرية ذات الأبعاد الخاصة.

وأضاف الفريق ربيع أن المجموعة الفرنسية CMA CGMشهدت زيادة في معدلات عبور سفن الحاويات التابعة لها والتي تزيد حمولتها الصافية عن 130 ألف طن لتصل إلى 15سفينة منذ ديسمبر الماضي، وذلك من إجمالي 38 سفينة عبرت القناة منذ مايو الماضي مستفيدة من السياسات التسعيرية المرنة التي تنتهجها الهيئة.


                 

قناة السويس اخبار قناة السويس هيئة قناة السويس

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية

المطيري: مصر مقصداً للأمان ودعم التنمية العمالية في حوض النيل أولوية

ضباط المراقبة الجوية وطياري إيركايرو

بين قمرة القيادة وبرج المراقبة لغة لتأمين الرحلات.. ورشة عمل تجمل المراقبين وطياري "إير كايرو"

حالة الطقس في مصر

حجب جزئي لأشعة الشمس ببعض المناطق مصحوبا برياح.. حالة الطقس

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

