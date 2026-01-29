مزارع ينهي حياة تاجر ماشية ويدفنه بالحظيرة هربًا من سداد الدين في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، في فك طلاسم واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها مركز بدر، عقب العثور على جثة تاجر ماشية مسن مدفونًا داخل حظيرة مواشي بقرية مجاورة، بعد اختفائه في ظروف غامضة لمدة أيام، وتبين أن وراء الواقعة مزارعًا استدرج الضحية لقتله والتخلص من مطالبته بسداد ديون بلغت 120 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بتلقي بلاغ من أحمد.م،41 عاما، سائق، باختفاء والده محمد.م، 67 سنة، تاجر ماشية، منذ يوم 18 يناير الجاري، مؤكدًا أن والده خرج ولم يعد ولم تنجح محاولات الوصول إليه.

وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لكشف ملابسات الواقعة، وكشفت تحريات فريق البحث أن آخر مشاهدة للمجني عليه كانت رفقة مزارع يدعى أحمد.س، 36 عاما، مقيم بقرية بغداد وبمواصلة التحريات، تبين أن المتهم يمر بضائقة مالية ومدين للمجني عليه بمبلغ 120 ألف جنيه ناتجة عن تجارة ماشية بينهما، وأنه تعثر في السداد فقرر التخلص من الدائن نهائيًا.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته انهار واعترف بتفاصيل جريمته النكراء، حيث اتصل المتهم بالضحية ودعاه لمنزله بقرية بغداد بزعم تسليمه المبلغ المالي، وفور وصول المسن للمنزل، غافله المتهم بضربات متتالية على رأسه باستخدام فأس، حتى تهشمت جمجمته وفارق الحياة، وحفر المتهم حفرة داخل حظيرة المواشي الملحقة بمنزله، ودفن الجثمان لإخفاء معالم الجريمة.

انتقلت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد عمار، وكيل نيابة كوم حمادة، وبإرشاد المتهم تم استخراج الجثة من داخل الحظيرة، كما جرى ضبط الفأس المستخدمة في الواقعة وعليها آثار الدماء، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.