تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب داخل منزله في البحيرة للمرافعة

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: ميسرة الدسوقي عبد السميع، محمد عبد القادر عبد الحميد، حسام محمد أبو فطيرة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب داخل منزله بإحدى قرى مركز دمنهور، لجلسة 21 فبراير المقبل للمرافعة.

وكان المستشار عمرو عوض، المحامي العام لوسط دمنهور الكلية، قرر إحالة كلا من: أشرف محمود على عيد، 30 عاما، عامل، محمد محمد علي يوسف البقاش، 24 عاما، عامل، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في القضية 22462 لسنة 2025 جنح مركز دمنهور، والمفيدة برقم 1995 لسنة 2025 جنايات كلي وسط دمنهور.



وأوضحت النيابة العامة أنه في يوم 21 سبتمبر 2025، قتلا المتهمين عمدا المجني عليه أسامة عوض محمد موسى، مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم وأعدا لذلك الأسلحة البيضاء "سكاكين " للنيل منه وتوجها إلى حيث يقطن وما أن ظفرا به حتى اعتدوا عليه بعدة ضربات استقرت في رأسه وجسده وسقط أرضا غارقًا في دمائه محدثين ما به من إصابات ثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين أحرزوا بغير ترخيص سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبة المتهمين وفقًا لأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهم الثاني احتياطيًا على ذمة القضية، واستمرار حبس المتهم الأول احتياطيا على ذمة القضية عقب الإفراج عنه في القضية رقم 22665 لسنة 2025 ج مركز دمنهور.