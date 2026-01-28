تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة بالبحيرة لجلسة 22 فبراير

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عبدالرحيم على مرسي، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة بمركز دمنهور لجلسة 22 فبراير المقبل.

كانت محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمًا بتاريخ 15 أكتوبر 2025، بالسجن 15 سنة على المتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة البلد بمركز دمنهور.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا داخل منزلها بالقرية.

وبالإنتقال والفحص تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح على إثر خلاف أسري، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب للوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.