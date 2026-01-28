السجن المؤبد للمتهم بالاعتداء على ابنتي شقيقه في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، على المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين بإحدى قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بالسجن المؤبد وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسام محمد الصياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء محمود السعيد، وأيمن صلاح غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم.



وقررت المحكمة، في جلستها السابقة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بالتأجيل للإعلان بالدعوى المدنية نظرا لتخلف المتهم عن الحضور.

وتعود أحداث الواقعة في غضون أغسطس الماضي، إذ تلقى مأمور مركز شرطة دمنهور، بلاغا من والدة الصغيرتين، متهمة العم ويدعى م.أ.غ، 55 عاما، مقيم إحدى قرى مركز دمنهور، بهتكه عرض الصغيرتين، 6 سنوات، بمحله الكائن بجوار منزلهما الكائن بذات الدائرة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التي جاءت مؤكدة صحة الواقعة بالإضافة لورود تقرير الطب الشرعي مؤيدة وموافقة لما جاء بأقوال الصغيرتين.

من جانبه قال محمد عبدالرحمن حمادة المحامي المدعي بالحق المدني عن الصغيرتين ، إن الواقعة تمثل جريمة مكتملة الأركان قانونا وإنسانيا، مشيرا إلى أن المتهم استغل صلة القرابة وصِغر سن المجني عليهما ومكان الواقعة لارتكاب فعلته، وهو ما يشدد من جسامة الجريمة وخطورتها على المجتمع.

وأضاف أن الحكم جاء حاسما ومنجزا ويعبر عن مدى بشاعة الجريمة المرتكبة بوصفه الحد الأقصى للعقوبة المقررة ودعا المسرع لمزيد من الإجراءات الحمائية والتشريعية للحد من مثل تلك الافعال في مقدمتها تشديد الرقابة على المحيط الأسري وتفعيل آليات الابلاغ الآمن وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا بما يضمن عدم تكرار مثل تلك الأفعال.