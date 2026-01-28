قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل "سانريكو" اليابانية
مدبولي: الحكومة تعمل على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنيين
ضاحي وعبد الغني أبرزهم.. 24 مرشحا يتنافسون على منصب نقيب عام المهندسين
رئيس الوزراء: إصلاح المؤسسات الحكومية التحدي الحقيقي أمامنا
مدبولي: الجولات التفقدية بالمستشفيات هدفها دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
السجن المؤبد للمتهم بالاعتداء على ابنتي شقيقه في البحيرة

ساندي رضا

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، على المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين بإحدى قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بالسجن المؤبد وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

عقدت  الجلسة برئاسة المستشار حسام محمد الصياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء محمود السعيد، وأيمن صلاح غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم.


وقررت المحكمة، في جلستها السابقة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بالتأجيل للإعلان بالدعوى المدنية نظرا لتخلف المتهم عن الحضور.

وتعود أحداث الواقعة في غضون أغسطس الماضي، إذ تلقى مأمور مركز شرطة دمنهور، بلاغا من والدة الصغيرتين، متهمة العم ويدعى م.أ.غ،  55 عاما، مقيم  إحدى قرى مركز دمنهور، بهتكه عرض الصغيرتين، 6 سنوات، بمحله الكائن بجوار منزلهما الكائن بذات الدائرة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التي جاءت مؤكدة صحة الواقعة بالإضافة لورود تقرير الطب الشرعي مؤيدة وموافقة لما جاء بأقوال الصغيرتين.

من جانبه قال محمد عبدالرحمن حمادة  المحامي  المدعي بالحق المدني عن الصغيرتين ، إن الواقعة تمثل جريمة مكتملة الأركان قانونا وإنسانيا، مشيرا إلى أن المتهم استغل صلة القرابة وصِغر سن المجني عليهما ومكان الواقعة لارتكاب فعلته، وهو ما يشدد من جسامة الجريمة وخطورتها على المجتمع.

وأضاف أن الحكم جاء حاسما ومنجزا ويعبر عن مدى بشاعة الجريمة المرتكبة بوصفه الحد الأقصى للعقوبة المقررة ودعا المسرع لمزيد من الإجراءات الحمائية والتشريعية للحد من مثل تلك الافعال في مقدمتها تشديد الرقابة على المحيط الأسري وتفعيل آليات الابلاغ الآمن  وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا بما يضمن عدم تكرار مثل تلك الأفعال.

البحيرة محافظة البحيرة النطق بالحكم جنايات دمنهور

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

أرشيفية

مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

هلال رمضان

أستاذ تاريخ عن رؤية هلال رمضان: أي احتفالات ترجع للهوية المصرية

أرشيفية

الرئيس السوري أحمد الشرع يصل موسكو في زيارة رسمية

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

