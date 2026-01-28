اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة جاره في البحيرة

تعقد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار حسام محمد حسن صالح، وعضوية المستشارين أحمد فتحي عبد المتعال، وفيصل محمد جاد البنا، وعبد الحميد حامد طعيمة، اليوم الأربعاء، جلسة النطق على المتهم بقتل جاره بسبب مشادة كلامية بينهما.

وكانت المحكمة قررت خلال جلستها أمس الثلاثاء، تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم، واستمعت لهيئة الدفاع عن المجني عليه، والذي طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم.

وكان المستشار محمود الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم أحمد. ح، 32 سنة، مقيم بمنطقة الحدائق في مدينة كفر الدوار، إلي المحاكمة الجنائية، وذلك في القضية رقم 16269 لسنة 2025 جنح قسم كفر الدوار، والمقيدة برقم 1589 لسنة 2025 جنايات كلي شمال دمنهور.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليه محمد حسن عبد القادر زهرة، بغير سبق إصرار أو ترصد، وقام المتهم حال ملاقاته المجني عليه في الطريق العام، ونشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها المتهم بالتعدي علي المجني عليه مستخدمًا سلاح أبيض بحوزته "مطواة" وطعنه طعنتين استقرت إحداها في الناحية اليسرى من صدر المجني عليه، والتى سقط علي إثرها المجني عليه غارقًا في دمائه.

وأضافت النيابة في قرار الإحالة أن المتهم تمكن من اللوذ بالفرار، بعد أن تسبب ذلك التعدي في إزهاق روح المجني عليه محدثًا الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتى أردته قتيلاً، علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

وقررت النيابة العامة بعد الاطلاع علي المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم محاكمة جنائية، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وندب المحام صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة.