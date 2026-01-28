الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة بقرية قراقص في البحيرة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة، خلال جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1575م² بقرية قراقص التابعة للوحدة المحلية لقرية شرنوب بمركز دمنهور، لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي.

جاء ذلك عقب موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تخصيص الأرض للغرض التعليمي، وهو ما يعكس التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة، وتقليل الكثافات داخل الفصول.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر استمرار الجهود لتطوير البنية التعليمية، وتوفير المزيد من المدارس التي تتيح فرص التعليم لأبناء مختلف المناطق، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب.