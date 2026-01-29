الأحد.. ابنة الفنانة هند رستم تكشف كواليس اعتزال والدتها في "واحد من الناس"

في حلقة فنية خاصة في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي ، "بسنت رضا "ابنة الفنانة الراحلة هند رستم والتي تكشف للإعلامي د. عمرو الليثي أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن أيقونة السينما المصرية هند رستم.

كما تتحدث عن حياة هند رستم وطفولتها وأكثر الأدوار التي تحبها لها، وحياتها قبل الفن ، وأيضا علاقتها بالمخرج حسن الإمام وأيضاً زوجها حسن رضا وأكثر الفنانين والفنانات المقربين منها، وهل صحيح ان المخرج حسن الإمام أراد الزواج منها وأنها رفضت.

كما ترد على العديد من التساؤلات ومنها قرار هند رستم بالاعتزال وهي في سن ٤٥ وكواليس هذا القرار وأسبابه وهل كانت تشعر بأنها ظلمت فنيا ولم يتم تقديرها؟

كما تتناول الحديث عن والدتها وعشقها لزيارة الأضرحة ومنها السيدة زينب وسيدنا الحسين وكواليس لقاءها مع الكاتب الراحل عباس محمود العقاد.