بدرية طلبة تثير جدلا واسعا برسالة قوية عن المظلومين

أثارت الفنانة بدرية طلبة، جدلًا واسعًا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد نشرها منشورًا أكدت فيه تمسكها بمبدأ الدفاع عن المظلومين، مهما كانت العواقب أو عدم رضا البعض عنها.

وكتبت بدرية طلبة عبر «فيسبوك»: «مش حبطل أدافع عن صاحب أو عن حدمظلوم أو حد بيتظلم، بالرغم ان دا مش بيعجب بعض الناس لكن طبعى ومش حعرف أغيره مهما يحصل علشان ربنا حيسخر لى اللى يدافع عنى فى غيبتى وفى ضهرى هى الحياة كدا فى كل حاجة داين كما تدين تدان».

يذكر آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة هو مسلسل «وتقابل حبيب» الذى عُرض فى رمضان 2025، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمى، وخالد سليم، وصلاح عبدالله، وأنوشكا، ونيكول سابا، ومنة عرفة، وآخرون.