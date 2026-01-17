بدون تفاصيل.. بدرية طلبة تُعلن تواجدها في السعودية

أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن تواجدها حاليًا في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت فيه عن وصولها إلى المملكة تحديدا في الرياض.

ولم تكشف بدرية طلبة عن تفاصيل إضافية تتعلق بسبب الزيارة، مما فتح باب التساؤلات حول مشاركتها في عمل فني أو فعالية قادمة داخل المملكة.

وكان قد تصدر اسم الفنانة بدرية طلبة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول اتهامات منسوبة لإحدى السيدات تزعم تورطها في وفاة زوجها، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل بين المتابعين.

وكانت بدرية طلبة قد كشفت في تصريحات سابقة عن سبب غيابها النسبي خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن انشغالها بمتابعة تطورات هذه القضية كان أحد الأسباب الرئيسية، خاصة في ظل التأثير النفسي الكبير لما تم تداوله من اتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.