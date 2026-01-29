أردوغان يقترح على ترامب عقد لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الإيراني.. والرئيس الأمريكي يوافق

أعلن إعلام تركي، أن أردوغان اقترح على ترامب عقد لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي أبدى تجاوبًا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن هناك رفضا لتهجير الفلسطينيين، وأن رئيس تركيا رجب طيب أوردغان، ذكر هذا، وأن بلاده ضد هذا المقترح حتى النهاية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن مشكلة فلسطين من الأساس بدأت عبر تهجير الفلسطينيين من أرضهم، فهذه المشكلة تحتاج لحل جذري.

وأوضح أن الحل يكون من خلال حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن قرار التهجير يعني عدم قراءة التاريخ بشكل جيد.



ولفت إلى أن التهجير لن ينتج عنه حل ولكن سينتج عنه مشكلات، فيجب عدم تنفيذ أشياء تترك للأجيال المقبلة حالة من الحروب والمشكلات.