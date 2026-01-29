من أخطر التهديدات الوبائية.. حقيقة انتشار فيروس نيباه في روسيا



أكد المكتب الإعلامي لهيئة حماية المستهلك الروسية (روس بوتريب نادزور) انه لم تسجل أي حالات لفيروس "نيباه" وافدة إلى روسيا.

وأثار تفشي فيروس نيباه في ولايتي كيرالا والبنغال الغربية بالهند حالة من القلق بين خبراء الصحة، في ظل تحذيرات من خطورة هذا الفيروس النادر الذي يتميّز بسرعة انتشاره وارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عنه، إضافة إلى غياب أي علاج أو لقاح معتمد حتى الآن.

ووفق تقارير صحية، يُعد فيروس نيباه من أخطر التهديدات الوبائية التي تواجه أنظمة الصحة العامة، نظراً لإمكانية انتقاله من الحيوانات إلى البشر، وأحياناً بين البشر أنفسهم، ما يضاعف من احتمالات تحوله إلى أزمة صحية واسعة.

ما هو فيروس نيباه؟

تم رصد فيروس نيباه لأول مرة عام 1998 خلال تفشي المرض بين مربي الخنازير في ماليزيا، قبل أن يعاود الظهور في دول جنوب وجنوب شرق آسيا، خاصة في الهند وبنغلاديش.

وأكد خبراء أن تسجيل حالة مؤكدة واحدة فقط كفيل بتفعيل إجراءات الطوارئ والمراقبة الوبائية، نظراً لخطورة الفيروس وسرعة تطوره.

