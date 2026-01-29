صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد عن اعتماد مخازن التطعيمات بالمديرية، وذلك بعد استيفاء جميع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا للجهود المبذولة في تطوير منظومة تخزين الأمصال واللقاحات، والالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات الجودة ومعايير السلامة وسلاسل التبريد، بما يضمن الحفاظ على كفاءة وفاعلية التطعيمات طبقًا للمعايير المعتمدة.

قرار الاعتماد بعد الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة وسلامة التخزين

وجرى الاعتماد بحضور المدير الوقائي، ومدير إدارة الأمراض المعدية، ومدير جودة التطعيمات، ومسئول سلسلة التبريد، وصيدلي مخزن الطعوم، حيث تم المرور الميداني على المخازن، ومراجعة الإجراءات الفنية والتنظيمية، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة وسلامة التخزين.

وأكد الدكتور شريف صبحي أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة للفرق الطبية والفنية والإدارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في القطاع الصحي، حيث تواصل المديرية جهودها لاستكمال خطط الاعتماد لباقي المنشآت الصحية، بما يسهم في تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة لأهالي محافظة الوادي الجديد.