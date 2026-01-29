قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة

منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد عن اعتماد مخازن التطعيمات بالمديرية، وذلك بعد استيفاء جميع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا للجهود المبذولة في تطوير منظومة تخزين الأمصال واللقاحات، والالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات الجودة ومعايير السلامة وسلاسل التبريد، بما يضمن الحفاظ على كفاءة وفاعلية التطعيمات طبقًا للمعايير المعتمدة.

قرار الاعتماد بعد الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة وسلامة التخزين

وجرى الاعتماد بحضور المدير الوقائي، ومدير إدارة الأمراض المعدية، ومدير جودة التطعيمات، ومسئول سلسلة التبريد، وصيدلي مخزن الطعوم، حيث تم المرور الميداني على المخازن، ومراجعة الإجراءات الفنية والتنظيمية، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة وسلامة التخزين.

وأكد الدكتور شريف صبحي أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة للفرق الطبية والفنية والإدارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في القطاع الصحي، حيث تواصل المديرية جهودها لاستكمال خطط الاعتماد لباقي المنشآت الصحية، بما يسهم في تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة لأهالي محافظة الوادي الجديد.

