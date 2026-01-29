المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم



أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على الأوروبيين تحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم وتقليل الاعتماد على الآخرين.

وقال المستشار الألماني في تصريحات لها : عازمون ومتحدون في أوروبا على عدم السماح بترهيبنا بتهديدات الرسوم الجمركية مرة أخرى.



وأضاف المستشار الألماني: ألمانيا وأوروبا مستعدتان للدفاع عن النفس إذا لزم الأمر.

وتابع المستشار الألماني: لن نقبل أن تسخر واشنطن من جهودنا عبر العالم ونحن شركاء ولسنا أتباعا.



وختم المستشار الألماني: نريد الحفاظ على النيتو وتعزيزه من الداخل وسنمد يد التعاون إلى الولايات المتحدة كحلفاء.