النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: "سلم على طنط".. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
ألمانيا تحذر مواطنيها في الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الأمر

محمود نوفل

 
وجهت وزارة الخارجية الألمانية نداءا عاجلا إلى جميع مواطنيها في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة تجنب التجمعات الكبيرة للمتظاهرين في الولايات المتحدة على خلفية حملات مداهمة الهجرة في مينيسوتا.


وفي وقت سابق ؛  تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  مع حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتس بخصوص إنفاذ قوانين الهجرة، في إشارة محتملة إلى أن الرئيس قد يفكر في تخفيف حدة التصعيد بعدما قتلت عناصر في إدارة الهجرة أمريكيين اثنين في الولاية.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتفق في الرأي مع والتس، وذلك بعد أسابيع من إصداره أوامر بإرسال آلاف من عناصر الهجرة الاتحاديين إلى مينيسوتا في عملية وصفها والتس وغيره من القادة المحليين بأنها غزو خارج عن القانون.

ومن جانبه، أمضى ترامب الشهر الماضي وهو يتهم والتس بالتقصير لعدم تمكنه من وقف فضيحة احتيال على برامج الرعاية الاجتماعية في الولاية.

وأثار إطلاق النار الذي أودى بحياة الممرض أليكس بريتي، البالغ من العمر 37 عاما، يوم السبت رد فعل شعبيا حادا. وهو ثاني مواطن أمريكي يُقتل في الولاية على يد ضباط اتحاديين هذا الشهر.

وأفاد مكتب والتس بأنه أجرى حديثا مثمرا مع ترامب وبأن الرئيس قال خلاله إنه سينظر في خفض عدد عناصر إنفاذ قانون الهجرة في الولاية.

وأشار مكتب والتس إلى أن ترامب وافق أيضا على التحدث مع وزارة الأمن الداخلي لضمان قدرة الولاية على إجراء تحقيقها الخاص في حادثة إطلاق النار.

وسبق أن أعلن ترامب أنه سيرسل مسؤول البيت الأبيض عن ملف الحدود، توم هومان، للعمل مع المسؤولين المحليين عقب إطلاق النار على بريتي.

وفي حين وصف مسؤولون كبار آخرون في إدارة ترامب الرجل بأنه "إرهابي محلي"، لم يُدل هومان بأي تصريح علني بشأن الحادث.

وقال ترامب في بيان إن هومان "لم يشارك" في حملة مينيسوتا "لكنه يعرف ويحب الكثير من الناس هناك".

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي ضغط فيه مسؤولو الولاية على قاضية أمريكية لوقف مؤقت لتدفق 3000 من عناصر الهجرة، واصفين ذلك بأنه أسلوب للضغط على الولاية لتغيير سياساتها المتعلقة بالهجرة.


وقال برايان كارتر، المحامي في مكتب المدعي العام للولاية، للقاضية الأمريكية كاثرين مينينديز "إنهم ينشرون العنف في شوارع مينيسوتا لتحقيق مآربهم".

وبدت مينينديز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، متشككة في حجة الولاية بأنها تملك صلاحية إيقاف العملية.

وقالت القاضية في ختام جلسة استمرت ثلاث ساعات "أحد الأمور التي أواجه صعوبة في تقبّلها هو أنه ليس كل الأزمات تُحلّ بأمر قضائي من محكمة المقاطعة".

