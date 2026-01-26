قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه
إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟
وفاة شخص داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بملوي جنوب المنيا
الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية
توك شو

عضو الحزب الديمقراطي: قتل المدنيين في مينيسوتا يعكس ضغوطاً على المهاجرين في أمريكا

عادل نصار

قال نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إنّ الأحداث الأخيرة في ولاية مينيسوتا، والتي أسفرت عن قتل مدنيين، أعطت المهاجرين شعوراً بعدم الترحيب بهم في الولايات المتحدة، رغم أن المجتمع الأمريكي في الأساس مجتمع مهاجر، باستثناء السكان الأصليين للقارة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المهاجرين الجدد يعيشون تحت ضغوط كبيرة قد تدفعهم للبحث عن أماكن أخرى، مؤكداً أن اقتصاد الولايات المتحدة يعتمد بشكل كبير على هؤلاء المهاجرين، خصوصًا في ظل انخفاض عدد الأطفال من السكان البيض مقابل ارتفاع عدد أطفال المهاجرين.

وتابع، أن أوروبا تواجه تحديات مشابهة، حيث يشهد عدد سكانها انخفاضاً تدريجياً، وهو ما يجعل الحاجة إلى العقول والمهاجرين ضرورية للحفاظ على مستويات المعيشة والاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على الجانب الاجتماعي فحسب، بل تؤثر أيضاً على الاقتصاد، خاصة مع الاعتماد على العمالة المهاجرة في إنجاز المشاريع المتزايدة يومياً.

وأكد أبو عيسى أن الشعب الأمريكي الأبيض يعبر عن استيائه من ظاهرة المهاجرين الجدد بشكل كبير، ويتواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ والبيت الأبيض أكثر من رجال الأعمال الذين يعتمدون على هؤلاء العمال.

وأشار إلى أن هذا التوازن بين الضغط الشعبي والاحتياجات الاقتصادية يمثل تحدياً لإدارة الرئيس ترامب، التي يتعين عليها موازنة مصالح الاقتصاد مع المخاوف الاجتماعية للمواطنين.

