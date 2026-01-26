مبعوث بريطاني: مؤتمر لدعم السودان برئاسة ألمانيا والمملكة المتحدة أبريل المقبل

أكد المبعوث البريطاني للسودان، ريتشارد كراودر، وقوف حكومة وشعب المملكة المتحدة إلى جانب الشعب السوداني، حيث تستضيف شهر أبريل المقبل مؤتمرا مشتركا مع ألمانيا سيعقد في برلين حول الأزمة السودانية.

الدعم البريطاني للسودان

وشدد كراودو - بحسب بيان المجلس السيادي السوداني - على أن بريطانيا تسخر إمكانياتها لدعم السودان في تحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة الخدمات الأساسية، ودفع عجلة التنمية والتعافي، معرباً عن أسفه لمعاناة ومأساة الشعب السوداني جراء الحرب الدائرة.

وتناول المبعوث البريطاني خلال لقائه برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، يوم الاثنين بمدينة بورتسودان، مجمل تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، بجانب استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وترأس كراودر وفداً بريطانياً برئاسة الفريق أول بحري إدوارد ألجرين، كبير المستشارين العسكريين بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وضم الوفد المبعوث البريطاني ريتشارد كرادور الممثل الخاص لبريطانيا للسودان، والملحق العسكري البريطاني بالقاهرة.

وقف إطلاق النار في السودان

​وقال المبعوث البريطاني إنه أجرى محادثات مهمة مع رئيس مجلس السيادة السوداني حول الحاجة العاجلة للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف : "عبرنا عن صدمتنا العميقة إزاء الصورة التي برزت في مدينة الفاشر، والتي كشفت عن وحشية وعمليات قتل جماعي ارتكبت بصورة كبيرة، لافتا إلى أنه تطرق إلى دور

الأطراف في التزامها بحماية المدنيين وفقاً لإعلان جدة لحماية المدنيين.

​وأشاد المبعوث بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين بريطانيا والسودان في مجالات التعليم، الثقافة، والتنمية الاقتصادية، منوهاً بالإسهامات الكبيرة للسودانيين في المملكة المتحدة ودورهم الفاعل في الحياة الوطنية البريطانية.

​وشدد كراودر على ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة والشركاء لإنهاء النزاع وتقديم العون الإنساني، ووضع حد للفظائع التي شهدتها الفاشر.

ولفت إلى أن المملكة المتحدة ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل، كما ستستضيف في أبريل القادم مؤتمراً مشتركاً تعقده ألمانيا في برلين لدعم السودان.

​وأكد المبعوث البريطاني حرص لندن على التنسيق الوثيق مع الشركاء في الولايات المتحدة، النرويج، الأمم المتحدة، والاتحادين الأوروبي والأفريقي لضمان تحقيق السلام والاستقرار المستدام في السودان.