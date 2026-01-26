وزير الخارجية يتشاور مع نظيره الجزائري في تطورات القضايا الإقليمية غزة والسودان وليبيا

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بأحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أمس الأحد ٢٥ يناير خلال تواجده بتونس.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزير عبد العاطي الاعتزاز بعمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والجزائر، والحرص المشترك على مواصلة البناء على الزخم الإيجابي القائم، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين من تطور ملحوظ، مؤكداً أهمية مواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء تطورات القضايا الإقليمية، وخاصة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدشين مجلس السلام، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيب مصر بهذه المبادرة، مشددا على أهمية المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، بما يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا الشقيقة، تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات المشهد الليبي، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لمسار التسوية السياسية بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ويضمن أن تكون العملية السياسية بملكية ليبية خالصة. كما شدد على ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات الانتخابية بالتزامن وإنهاء حالة الانقسام، ورفض أي تدخلات خارجية تعرقل التوصل إلى حل مستدام. وفي هذا السياق، أكد الوزيران أهمية آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر باعتبارها إطاراً محورياً لتنسيق المواقف وتكثيف جهود دول الجوار المباشر دعماً للاستقرار في ليبيا.

كما تناول الوزيران كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مؤكداً أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية.

كما شدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت بضرورة احترام سيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.