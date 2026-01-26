هجوم مسلح على ملعب كرة قدم في المكسيك يخلف 11 قتيلا و12 مصابا

قتل أحد عشر شخصا على الأقل وأصيب اثنا عشر آخرون، الأحد، في هجوم مسلح استهدف ملعبا لكرة القدم خلال مباراة محلية في مدينة سالامانكا بولاية غواناخواتو وسط المكسيك، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

ووقع إطلاق النار داخل أحد الأحياء السكنية في المدينة، حيث كان عدد من السكان يتجمعون لمتابعة مباراة لكرة القدم، قبل أن يقتحم مسلحون الموقع ويفتحوا النار، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

وعقب الهجوم، هرعت عشرات الدوريات الأمنية التابعة للشرطة المحلية، مدعومة بفرق الإسعاف والطوارئ، إلى موقع الحادث. وفرضت القوات طوقاً أمنياً حول الملعب والمناطق المحيطة به، فيما باشرت فرق التحقيق جمع الأدلة والاستماع إلى إفادات شهود العيان للوقوف على ملابسات الهجوم.

وقال مسؤولون في مكتب رئيس بلدية سالامانكا إن عملية أمنية واسعة أطلقت لتعقب منفذي الهجوم، دون الإعلان حتى الآن عن توقيف أي مشتبه بهم. كما لم تكشف هوية الضحايا رسمياً بانتظار إبلاغ ذويهم.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً من موقع الحادث، أظهرت انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن وسيارات الإسعاف، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، في وقت أشارت فيه السلطات إلى أن التحقيقات ما تزال في مراحلها الأولية.