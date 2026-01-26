قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو
السفير إيهاب سليمان يؤكد رفض مصر القاطع لأي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم مسلح على ملعب كرة قدم في المكسيك يخلف 11 قتيلا و12 مصابا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قتل أحد عشر شخصا على الأقل وأصيب اثنا عشر آخرون، الأحد، في هجوم مسلح استهدف ملعبا لكرة القدم خلال مباراة محلية في مدينة سالامانكا بولاية غواناخواتو وسط المكسيك، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

ووقع إطلاق النار داخل أحد الأحياء السكنية في المدينة، حيث كان عدد من السكان يتجمعون لمتابعة مباراة لكرة القدم، قبل أن يقتحم مسلحون الموقع ويفتحوا النار، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

وعقب الهجوم، هرعت عشرات الدوريات الأمنية التابعة للشرطة المحلية، مدعومة بفرق الإسعاف والطوارئ، إلى موقع الحادث. وفرضت القوات طوقاً أمنياً حول الملعب والمناطق المحيطة به، فيما باشرت فرق التحقيق جمع الأدلة والاستماع إلى إفادات شهود العيان للوقوف على ملابسات الهجوم.

وقال مسؤولون في مكتب رئيس بلدية سالامانكا إن عملية أمنية واسعة أطلقت لتعقب منفذي الهجوم، دون الإعلان حتى الآن عن توقيف أي مشتبه بهم. كما لم تكشف هوية الضحايا رسمياً بانتظار إبلاغ ذويهم.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً من موقع الحادث، أظهرت انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن وسيارات الإسعاف، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، في وقت أشارت فيه السلطات إلى أن التحقيقات ما تزال في مراحلها الأولية.

هجوم مسلح مدينة سالامانكا ولاية غواناخواتو المكسيك كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

الجنيه الذهب أم المشغولات

مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟

ترشيحاتنا

شهر شعبان

أزهري يوضح سبب صيام النبي في شعبان أكثر من الشهور الأخرى

أمين عام حكماء المسلمين يتفقد جناح الأزهر

أمين عام مجلس حكماء المسلمين يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الميراث

هل ترث بنات الأخ في مال وبيت عمٍّ توفي دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد