‎السفير المصري الجديد يقدم أوراق الاعتماد إلى رئيس جمهورية جنوب السودان

قدّم السفير حازم ممدوح فوزي، سفير جمهورية مصر العربية المعين حديثاً لدى حكومة جنوب السودان، أوراق الاعتماد إلى فخامة الرئيس سالفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي عُقدت بهذه المناسبة بمقر القصر الرئاسي في العاصمة جوبا.

السفير المصري في جنوب السودان

وقالت سفارة القاهرة بجوبا، في بيان إنه ‎خلال اللقاء، نقل السفير المصرى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنيات فخامته لجنوب السودان حكومة وشعباً بالتقدم والرخاء والاستقرار.

وأعرب السفير المصري للرئيس سالفا كير ميارديت عن استعداده لبذل الجهد المنسق مع السلطات في جوبا سعياً لدفع العلاقات الثنائية مع القاهرة لافاق ارحب بما يواكب تميز العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.

السفير المصري في جنوب السودان

‎ورحب الرئيس سالفا كير بالسفير المصري وطلب نقل تحياته لرئيس الجمهورية، معربًا عن استعداد حكومة جنوب السودان لدعم مهمة السفير المصري في بلاده.