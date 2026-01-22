المستشار الألماني: أوروبا تعلم قيمة الناتو.. والنظام العالمي القديم يتفكك بوتيرة متسارعة

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وأن قوتنا الحقيقية تكمن في إقامة شراكات على أساس الاحترام المتبادل، وأن الناتو هو التحالف الأقوى في التاريخ.



وأضاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال قناة القاهرة الإخبارية، أن النظام العالمي القديم يتفكك بوتيرة متسارعة، وسوف نحمي جرينلاند من أي تهديدات.



وأوضح أننا نؤيد الحوار بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن جرينلاند، وأن أي تهديد بالاستيلاء على أي دولة أوروبية لن يكون مقبولا، وأوروبا تعلم جيدا قيمة حلف الناتو.



وتابع أنه يجب أن نبذل المزيد لضمان أمن المنطقة القطبية الشمالية، ونحتاج أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا، ولا بد أن نستمر في دعم أوكرانيا.



