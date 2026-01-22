المبعوث الأمريكي ويتكوف: الاتفاق بشأن أوكرانيا في مراحله النهائية

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن الاتفاق بشأن أوكرانيا في مراحله النهائية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعا مع فلاديمير زيلينسكي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.



وقال ترامب في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "أنا على تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعتقد أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق"، لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "يرى رغبة لدى فلاديمير زيلينسكي أيضا في إبرام اتفاق"، مضيفا: "سألتقي به.. أعتقد أن الاجتماع سيكون غدا".



