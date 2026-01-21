رئيس الوزراء اليمني يناقش مع سفيرة بريطانيا دعم التعاون السياسي والاقتصادي

بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأربعاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود الحكومة اليمنية في المرحلة الراهنة.

وخلال اللقاء، قدمت السفيرة البريطانية التهنئة للدكتور الزنداني بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، معربة عن تمنياتها له بالتوفيق في مهامه الوطنية، ومؤكدة أن تشكيل الحكومة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي، وتمكين مؤسسات الدولة من تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.

وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهة التحديات الحالية، ودفع مسار التعافي الاقتصادي، وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالدعم البريطاني المستمر للشرعية اليمنية، ولجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتطبيع الأوضاع، مؤكدًا أن الشراكة الدولية تمثل ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار، ودعم مسار التعافي والتنمية المستدامة.