إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

تنكيس الأعلام .. اليمن تعلن الحداد 3 أيام لوفاة علي سالم البيض

القسم الخارجي

أعلنت الرئاسة اليمنية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، وفتح سجلات العزاء في الداخل والخارج، حدادا على وفاة المناضل الوطني الكبير علي سالم البيض، نائب رئيس مجلس الرئاسة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد مسيرة طويلة من النضال والعطاء.

وقالت الرئاسة اليمنية، في بيان نعي، إنها تنعي إلى الشعب اليمني ببالغ الحزن والأسى الفقيد علي سالم البيض، أحد أبرز القيادات والرموز السياسية في تاريخ اليمن المعاصر، وشريكا رئيسيًا في صناعة منجز الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، بما جسده آنذاك من تطلعات اليمنيين إلى دولة واحدة قائمة على الشراكة الوطنية وسيادة القانون.

وأضاف البيان أن الراحل شغل منصب نائب رئيس مجلس الرئاسة، وكان أمينًا عامًا سابقًا للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، مشيرًا إلى أن اليمن خسر برحيله قامة وطنية كبيرة أسهمت بأدوار نضالية بارزة في مسيرة الحركة الوطنية وإنجاز مشروع الدولة والاستقلال.

وأكدت الرئاسة اليمنية أن استحضار هذه المحطة من تاريخ اليمن يأتي للتأكيد على مناقب الفقيد ومواقفه التي تمسك فيها بالشراكة العادلة، والحوار، والعمل المؤسسي، بما يحفظ كرامة اليمنيين ويصون تضحياتهم.

وفي هذا السياق، وجه رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بإقامة إجراءات العزاء الرسمية، وإرسال وفد رسمي رفيع المستوى يمثل الرئاسة ومجلس القيادة والحكومة لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، إلى جانب فتح سجلات العزاء داخل اليمن وفي السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

كما تضمنت التوجيهات الرئاسية نقل جثمان الراحل ودفنه بمراسم رسمية في مسقط رأسه بمحافظة حضرموت، تنفيذًا لوصيته، وبما يليق بمكانته السياسية والوطنية.

وتقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ورفاقه ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ومشيدين بمسيرته الحافلة وإسهاماته الفارقة في مراحل مفصلية من تاريخ الوطن.

