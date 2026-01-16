قرار منتصف الليل.. قبول استقالة حكومة اليمن وتكليف الزنداني برئاسة الوزراء

أعلنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" يوم الخميس أن المجلس القيادي الرئاسي في البلاد قبل استقالة رئيس الوزراء سالم بن بريك، وعين وزير الخارجية شائع محسن الزنداني رئيساً جديداً للوزراء.



وأكدت الوكالة أن بن بريك قدم استقالته رسمياً، والتي وافق عليها المجلس، قبل أن يتم تكليف الزنداني بتشكيل الحكومة المقبلة.

وكلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، وزير الخارجية شائع الزنداني بتشكيل الحكومة الجديدة، ليبدأ مرحلة سياسية جديدة في مسيرته الدبلوماسية الطويلة التي امتدت لعقود.

وأصدر العليمي قراراً بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، كما قرر أن تستمر الحكومة المستقيلة برئاسة سالم صالح بن بريك في تصريف الأعمال بـ"استثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا بإسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس.

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، بموقف الأمم المتحدة الداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.. مؤكدا التزام المجلس والحكومة بمسار السلام الشامل، المستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وقرارات مجلس الأمن.

وثمن "العليمي" - خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)- توصيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المتقدم للأحداث الأخيرة في المحافظات الشرقية باعتبارها إجراءات أحادية لها تداعياتها الخطيرة على الأمن الإقليمي، وتحميل المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عنها، مؤكداً أن هذا الموقف الأممي، ساهم في توضيح الرؤية للمجتمع الدولي بشأن خلفية التصعيد الجديد.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اللقاء، من المبعوث الأممي إلى إحاطة بشأن نتائج اتصالاته الأخيرة، ومستجدات جهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وفقاً لمرجعياته التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية الإرهابية.