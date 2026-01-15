السعودية تقدم دعماً جديداً إلى اليمن بـ1.9 مليار ريال

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن تدشين 28 مشروعاً ومبادرة تنموية في محافظات اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال (حوالي 500 مليون دولار)، تشمل قطاعات حيوية بما يسهم بتعزيز الاستقرار في اليمن، بحسب تغريدة للبرنامج على منصة "إكس" اليوم.

حزمة التمويل الجديدة تساهم في تنفيذ وتطوير عدد من المشاريع التنموية في محافظات عدن، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى، ومأرب، وشبوة، وأبين، والضالع، ولحج وتعز.

مشتقات نفط وأول محطة للتحلية

وتشمل هذه المشاريع: منحة مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وإنشاء أول محطة تحلية في عدن، وتأهيل وتطوير مطار عدن، وإنشاء وتشغيل مستشفيات ومراكز طبية، وإنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية، وتطوير عدد من الطرق الرئيسية، وإنشاء وتوسعة ورفع كفاءة الطريق البحري في اليمن.

كانت المملكة قدّمت أواخر العام الماضي دعماً اقتصادياً إضافياً لجمهورية اليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعماً للبنك المركزي اليمني.