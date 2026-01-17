قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكالة السلامة الأوروبية تحث شركات الطيران على تجنب المجال الجوي الإيراني
موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا
مصرع 12مسلحا على الأقل وإحباط محاولة لأخذ رهائن في جنوب غرب باكستان
مزحة.. وزير الدفاع الإيطالي يعلق على إرسال قوات أوروبية لـ جرينلاند
الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية
سعر الدولار اليوم في مستهل تعاملات السبت 17-1-2026
اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية
دعاء الفجر 28 شهر رجب للرزق والبركات.. لا تفوت أوقات الاستجابة
المواصفات الكاملة لسيارة هونشي H9.. الفخامة الصينية
منتخب مصر لشباب اليد يواجه المغرب وديًا للمرة الثانية
أمريكا ..تحركات سريعة لمنح شيفرون ترخيصا موسعا لإنتاج النفط في فنزويلا
عداوة تافهة.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على تصريحات حسام وإبراهيم حسن
أخبار العالم

اليمن.. مطار الريان الدولي يستأنف رحلاته الجوية اعتبارا من الأحد

مطار الريان
مطار الريان
محمود نوفل

يشهد مطار الريان الدولي بمحافظة حضرموت شرقي اليمن ، اعتبارا من غد الأحد إستئناف تشغيل الرحلات الجوية منه وإليه.


وفي بيان لها ؛ ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية : استئناف تشغيل المطار يوم الأحد بعد استكمال أعمال فنية لإعادة تأهيل مرافق المطار، بما يضمن الجاهزية التشغيلية ورفع مستويات السلامة والخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران".


ويقع مطار الريان الدولي،  في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، ويعمل بشكل متقطع منذ عام 2015 نتيجة صراعات عسكرية بين عدة أطراف محلية، حسب إعلام يمني.


وسبق أن قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، ومحافظ حضرموت أحمد سالم الخنبشي إن مطاري سيئون والريان تعرضا لنهب أجهزة ومعدات من قبل قوات المجلس الانتقالي الجوبي المنحل، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعمل على حصر الأضرار ومعالجتها لاستعادة الجاهزية التشغيلية.

فيما أعرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني صالح بن نهيد، عن شكره للقيادة السياسية والحكومة ووزارة النقل والكوادر الفنية التي أسهمت في استئناف تشغيل المطار وعودة الرحلات.


وكانت قوات "درع الوطن" إستعادت السيطرة على المحافظتين وانتشرت في عدن.

فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع.


 

اليمن حضرموت مطار الريان مجلس القيادة الرئاسي قوات درع الوطن

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

مشكلات الرجيم
مشكلات الرجيم
مشكلات الرجيم

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد