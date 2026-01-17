اليمن.. مطار الريان الدولي يستأنف رحلاته الجوية اعتبارا من الأحد

يشهد مطار الريان الدولي بمحافظة حضرموت شرقي اليمن ، اعتبارا من غد الأحد إستئناف تشغيل الرحلات الجوية منه وإليه.



وفي بيان لها ؛ ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية : استئناف تشغيل المطار يوم الأحد بعد استكمال أعمال فنية لإعادة تأهيل مرافق المطار، بما يضمن الجاهزية التشغيلية ورفع مستويات السلامة والخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران".



ويقع مطار الريان الدولي، في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، ويعمل بشكل متقطع منذ عام 2015 نتيجة صراعات عسكرية بين عدة أطراف محلية، حسب إعلام يمني.



وسبق أن قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، ومحافظ حضرموت أحمد سالم الخنبشي إن مطاري سيئون والريان تعرضا لنهب أجهزة ومعدات من قبل قوات المجلس الانتقالي الجوبي المنحل، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعمل على حصر الأضرار ومعالجتها لاستعادة الجاهزية التشغيلية.

فيما أعرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني صالح بن نهيد، عن شكره للقيادة السياسية والحكومة ووزارة النقل والكوادر الفنية التي أسهمت في استئناف تشغيل المطار وعودة الرحلات.



وكانت قوات "درع الوطن" إستعادت السيطرة على المحافظتين وانتشرت في عدن.

فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع.



