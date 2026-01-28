كشف أسير أوكراني أن جزءًا كبيرًا من الأوكرانيين الذين تم تجنيدهم قسرًا من قبل موظفي مكتب التجنيد العسكري، فروا من معسكر للتدريب في ألمانيا.

ونقلت ريا نوفوستي الروسية، عن الأسير الأوكراني ألكسندر ساليوكوف القول إن حوالي ربع هؤلاء المجندين فروا من معسكر تدريب تابع للقوات الأوكرانية بألمانيا.

وفي وقت سابق، أكد أسير أوكراني أن مدربين ألمان كانوا يدربون مقاتلي القوات الأوكرانية باللغة الروسية، وكانت عملية الاختيار للتدريب في ألمانيا على أساس تنافسي، ولكن لاحقًا بدأ نظام كييف بإرسال الجميع، بمن فيهم المجندون الجدد.

كما أوضح ساليوكوف، أن نظام كييف في ظل سياساته للتجنيد القسري، يسحب رخص قيادة مجندين جدد ويُجمد حساباتهم المصرفية، ثم يوهمهم بفك تجميد حساباتهم لاحقًا.

يأتي ذلك لإجبارهم على الانضمام لقواته وعدم الفرار من وحداتهم.