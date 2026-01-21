نجحت وحدات مجموعة قوات "الشمال" الروسية في السيطرة على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 160 جنديا ودبابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية ؛ فقد حسّنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 200 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية: شنت القوات المسلحة الروسية ضربات على مستودع ذخيرة متنقل ومناطق لإقلاع الطائرات المسيرة ومرافق للطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 185 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" اتخذت مواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 395 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت توغلها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 260 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 60 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.