أفادت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس حرروا مستوطنة بريفولي في دونيتسك الشعبية وبريلوكي في منطقة زابوريجيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها: "حررت وحدات من مجموعة قوات الجنوب، نتيجة أعمال حاسمة، مستوطنة بريفولي في دونيتسك الشعبية وتقدمت وحدات من مجموعة قوات الشرق في عمق دفاع العدو وحررت مستوطنة بريلوكي في منطقة زابوريجيا".

وأفادت الوزارة بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين طويلَي المدى من طراز "نبتون" و214 طائرة أوكرانية مسيرة ثابتة الجناحين خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 6 قذائف من نظام راجمات الصواريخ هيمارس أمريكية الصنع، وصاروخين طويلَي المدى من طراز نبتون، و214 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين.

ووفقاً للوزارة، فقدت القوات الأوكرانية ما يقرب من 1305 أفراد في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما أفادت بأنها قصفت البنية التحتية للطاقة والنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني ونقاط الانتشار المؤقتة في 167 منطقة خلال اليوم.