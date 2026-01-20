الدفاع الروسية تكشف الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

شنت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة والبنية التحتية للنقل وقد تضررت جميع الأهداف.

وفي بيان لها ؛ قالت وزارة الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 185 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان الروسي : وحدات مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 200 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 425 عسكريا ودبابة من طراز ليوبارد ألمانية الصنع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلت في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 230 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من وضعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 145 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 55 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.