قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة جديدة بشأن إهدار ضربة جزاء المغرب.. فيديو
بعد تورطها في دعم الاحتجاجات.. سفير بريطانيا يغادر طهران على نحو عاجل
بعد "تبوله" في المدرجات.. حبس وغرامة لمشجع جزائري في واقعة ملعب مولاي الحسن
محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بالعقارات
أمطار غير مسبوقة تضرب تونس.. فيضانات وتحذيرات رسمية من تفاقم الأوضاع
الدفاع الروسية تكشف الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ 74.. فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بالمجان
معهد التخطيط ينجح في تجديد 4 "أيزو" ويحصل على مواصفتين جديدتين
البانيه ينخفض لـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم
المغرب يتسلح بالمادة 82 لسحب لقب الكان 2025 من السنغال
أول تعليق من بن غفير على هدم مكاتب الأونروا بالقدس
مكنش قصدي.. دفاع أحمد حسام ميدو يطالب بإلغاء الحكم ضد موكله في اتهامه بسب الحكم محمود البنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تكشف الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

الجيش الروسي
الجيش الروسي
محمود نوفل

شنت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة والبنية التحتية للنقل وقد تضررت جميع الأهداف.

وفي بيان لها ؛ قالت وزارة الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 185 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان الروسي : وحدات مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 200 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 425 عسكريا ودبابة من طراز ليوبارد ألمانية الصنع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلت في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 230 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من وضعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 145 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 55 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

روسيا الدفاع الروسية الجيش الأوكراني منشآت الطاقة في أوكرنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

دعاء أول أيام شهر شعبان

دعاء أول يوم في شعبان يفرج الله كل همومك.. ردّده بقلب خاشع

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 19-1-2026

وزارة الإسكان

طرح محال وصيدليات ووحدات وقطع أراضِ بنشاط ورش بـ3 مدن جديدة

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

بالصور

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد