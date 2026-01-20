مستشار روسي سابق: الشراكة النفطية بين روسيا والهند مستمرة رغم الضغوط الأمريكية

قال الدكتور سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي بوتين، إن الشراكة النفطية بين روسيا والهند ستستمر رغم الضغوط والتهديدات الأمريكية المتزايدة، موضحا أن هذه العلاقة تستند إلى مصالح اقتصادية واستراتيجية متبادلة.

وأشار ماركوف، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، مع الإعلامية مارينا المصري، إلى أن روسيا، وبسبب العقوبات الغربية، تواجه صعوبة في بيع نفطها إلى أوروبا؛ لذا تعتمد بشكل متزايد على الصين والهند، اللتان تستوردان نحو 85% من النفط الروسي حاليا.

وأضاف أن روسيا تسعى من خلال هذا التعاون، إلى تأكيد استقلالها، وعدم خضوعها للسياسات الأمريكية، بينما تحقق الهند فائدة من شراء النفط بأسعار مخفضة، وتعزز مكانتها كدولة فاعلة في القرن الـ 21.

وأوضح ماركوف أن للشراكة الروسية-الهندية بُعداً رمزياً وسياسياً أيضاً، لا سيما بالنسبة للهند التي تسعى إلى توجيه رسالة قوة واستقلال بعد تاريخها الاستعماري تحت بريطانيا، والتأكيد أنها لن تكون خاضعة لأي قوى إمبريالية مستقبلية.

وأضاف أن هذه التحركات قد تسهم في محاولة لتقليل هيمنة الدولار في التجارة الدولية؛ عبر تعزيز التعاملات الاقتصادية بالعملات المحلية بين موسكو ونيودلهي.