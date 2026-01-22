قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الداعمة لعمليات القوات الأوكرانية

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الخميس/، أن القوات التابعة لها، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة الداعمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة ومواقع الانتشار المؤقت للوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، إضافة لتسجيل تقدم ملحوظ وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - أن القوات الجوية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، نفذت ضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، ومواقع الانتشار المؤقت للوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

وأضافت أن وحدات مجموعة قوات "الشمال" حسّنت مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيلوبيليا ونوفايا سيتش وخوتين في مقاطعة سومي، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية كييف ما يصل إلى 140 جنديًا، وعدد من المعدات والمركبات العسكرية ومستودعات إمداد.

وأشارت إلى أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على مواقع وخطوطًا هامة، بعد معارك مع القوات الأوكرانية قرب بلدتي بيريزوفكا وكوفشاروفكا في مقاطعة خاركوف، وأوليكساندريفكا، ودروبيشيفو، وكراسني ليمان في دونيتسك، مكبدة القوات الأوكرانية نحو 200 جندي، وعددا من المعدات والمركبات القتالية ومستودعات ذخيرة.

وبحسب البيان، فإن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" عززت مواقعها على طول خط الجبهة، وتعرّضت قوات الجيش الأوكراني لهزيمة ساحقة، حيث سقط أفرادها ومعداتها في مناطق قريبة من بلدات بيرستوك، وكونستانتينوفكا، وكورتوفكا، ونيكيفوروفكا، وريزنيكوفكا، وسلافيانسك، وستيبانوفكا في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 145 جنديًا، والعديد من المعدات العسكرية ومستودعات للذخيرة والإمدادات.

كما اتخذت وحدات من تجمع قوات "المركز" مواقع حاكمة، بعد استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، وكتيبة مشاة بحرية، وكتيبة دفاع إقليمي، وكتيبتان من الحرس الوطني بالهزيمة قرب بلدات أرتيميفكا، وبيليتسكي، وهريشينو، ودوبروبيلليا، ونوفوبافليفكا، وسوغيتسكوي، وتوريتسكوي، وأوداتشني في دونيتسك، ونوفوبيدجورودني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 445 جنديًا.

وأفادت الدفاع الروسية، في بيانها، بأن وحدات مجموعة قوات الشرق تواصل تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية، تمكنت القوات المسلحة الروسية من دحر القوات الأوكرانية والمعدات التابعة لعدد من الألوية الأوكرانية، بالقرب من بلدات سكوتوفاتوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلاجوفاتنوي، وفوزدفيزيفكا، ودولينكا، وزاليفني، وزارنيتسا، وكومسومولسكي، وتيرسيانكا في مقاطعة زابورجيه.. وخسرت القوات الأوكرانية، نحو 250 جنديًا، كما قامت قوات "دنيبر" بالقضاء على أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا,

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل موجهة، وأربعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و224 طائرة مسيرة، بحسب البيان.

موسكو الدفاع الروسية قوات المسلحة الأوكرانية

