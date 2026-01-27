قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استثمار هولندي مرتقب باقتصادية قناة السويس في الوقود الأخضر
تمسك تورب واستمرار البحث عن مهاجم أجنبي..هل يحسم الأهلي مصير محمد شريف
تداعيات شديدة الخطورة.. كيف أثرت حرب غزة بشكل سلبي على النساء؟
أمريكا بلا كهرباء بـــ23 درجة تحت الصفر.. عاصفة ثلجية خطيرة تقتل23 شخصاً
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة
10 مليارات دولار.. كامل الوزير يطلق مشروعا صينيا لإنتاج 10 ملايين طن صلب
انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء
الحقيقة الكاملة فى طلب الشناوي الرحيل عن الأهلي.. وهل تدخل حسام حسن فى الأهلي لإشراك شوبير؟
في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي
بسبب الأزمة المالية.. الزمالك يعرض 4 نجوم للبيع
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
كسر الأنف يوقف حلم الاحتراف مؤقتًا.. ضربة قاسية لبلال عطية في ألمانيا

بلال عطية
بلال عطية
إسلام مقلد

تلقى بلال عطية، موهبة النادي الأهلي الصاعدة، ضربة غير متوقعة خلال معايشته الحالية مع نادي هانوفر الألماني، بعدما تعرض لكسر في الأنف، في توقيت بالغ الحساسية من مسيرته الاحترافية، ما أثار القلق حول مستقبله القريب في الملاعب الأوروبية.

بداية واعدة تتعطل مبكرًا

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يلقبه الإعلام الألماني بـ«صلاح الصغير»، كان قد بدأ خطواته الأولى بثبات نحو تحقيق حلم الاحتراف الخارجي، قبل أن تتوقف رحلته مؤقتًا عقب إصابة قوية تعرض لها في أول ظهور تدريبي مع الفريق الأول لنادي هانوفر.

تفاصيل الإصابة والفحوصات الطبية

وخلال مران شهد احتكاكًا قويًا، تلقى بلال عطية ضربة مباشرة بالمرفق، أسفرت عن نزيف واضح، ليخضع على إثرها لفحوصات طبية أكدت إصابته بكسر في الأنف، ما يستلزم فترة راحة وعلاج قد تبعده عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال المرحلة المقبلة.

اهتمام أوروبي رغم الغياب

وجاءت الإصابة في وقت كان يشهد اهتمامًا أوروبيًا متزايدًا باللاعب، حيث تقدم نادي راسينج سانتاندير الإسباني بعرض رسمي لضم بلال عطية، سواء على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي، بعد متابعة دقيقة لمستواه واقتناع بإمكاناته الفنية الكبيرة.

غموض حول مستقبل التجربة في هانوفر

وتثير هذه الإصابة تساؤلات بشأن مصير تجربة بلال عطية مع هانوفر، ومدى تأثر فرص انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة أن اللاعب كان يسعى لاستغلال فترة المعايشة لإثبات قدراته وانتزاع عقد احترافي.

موهبة حاضرة على رادار أوروبا

وسبق لبلال عطية خوض تجربة معايشة مع نادي شتوتجارت الألماني، لم تُترجم حينها إلى عرض رسمي، إلا أن اسمه ظل مطروحًا بقوة داخل دوائر الكشافين والأندية الأوروبية، باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، والقادر على فرض نفسه مستقبلًا رغم العثرات المبكرة.

بلال عطية النادي الأهلي الأهلي نادي هانوفر الألماني هانوفر الألماني كسر في الأنف صلاح الصغير

