صحيفة بيلد الألمانية: بلال عطية جوهرة مصرية في ألمانيا

كشف هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق نقلاً عن صحيفة بيلد الألمانية أن اللاعب بلال عطية يخضع لاختبارات في نادي هانوفر 96 الألماني.

وقالت الصحيفة :"بلال عطية نجم منتخب مصر تحت 17 سنة وهدافه في كأس العالم للناشئين، يخضع لاختبارات في نادي هانوفر 96 الألماني".

واضافت :"بلال جناح هجومي موهوب، ويشبه في خصائصه محمد صلاح، وقد تجاوز عقبة التأشيرة بدعم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ليبدأ حلم الاحتراف الأوروبي من بوابة ألمانيا ".

و ختمت :"هانوفر واثق من انضمام اللاعب من الأهلي المصري الذي يعد بمثابة جوهرة أفريقية".

وقد يبلغ بلال عطية من العمر 18 عامًا، ويُعد من أبرز العناصر الواعدة في قطاع الناشئين بالأهلي، حيث يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.