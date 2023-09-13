سعر غير متوقع.. محمد فراج يخطف الأنظار بقميصه في عرض فوى فوى

خطف محمد فراج الأنظار اليه فى العرض الخاص لفيلمه الجديد "فوى فوى فوى" تمهيدا لعرضه فى السينما ومن المقرر عرضه فى دول الخليج أيضا اليوم.

وظهر محمد فراج فى العرض الخاص مرتديا قميصا لفت الأنظار به وهو عبارة عن قميص شطرنج عبارة عن مربعات كبيرة باللونين الأبيض والأسود من Sandro ويبلغ سعره 315 دولار أي ما يعادل 9.734 جنيه.

وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانيين أبرزهم الفنانة بسنت شوقى زوجة محمد فراج وداليا شوقى وبيومى فؤاد وشيكو بينما غابت عن حضور العرض الخاص نيللى كريم.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية وتدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛ حيث يحلم حسن بالفرار و بدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

محمد فراج

يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع النجمان محمد فراج ونيللي كريم يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي.إنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي.

وكان آخر أعمال محمد فراج هو مسلسل حرب والذي شارك في بطولته الفنان أحمد السقا وعرض خلال شهر رمضان الماضي .

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.