بعد 57 عاما.. ظهور نادر لصياد استعراض «صغيرة على الحب» لسعاد حسنى

يعد استعراض “صغيرة على الحب” أحد الاستعراضات الأيقونية الشهيرة فى السينما، والتى صممت بشكل رائع وحققت نجاحا كبيرا.

وقدمت الاستعراض الفنانة سعاد حسنى وحسن خليل الذى لعب دور الصياد.

وبعد مرور 57 عاما، يظهر الصياد ليكشف تفاصيل الاستعراض.

وقال حسن خليل، فى ظهور نادر له فى برنامج “القاهرة اليوم” مع الفنان إدوارد: "سعاد حسنى كانت حريصة على التدريب بقوة، وكنا باستمرار نتدرب بشكل يومى على الاستعراض الذى عرض فى نهاية فيلم “صغيرة على الحب”.

وأضاف: “رغم أن سعاد حسنى لم تكن فتاة استعراضية، ولكنها كانت تتمتع بمقومات تجعلها تقوم بكل الحركات الصعبة بسهولة ويسر”.

فيلم “صغيرة على الحب”

تدور أحداث فيلم “صغيرة على الحب” حول كمال، مخرج تليفزيوني معروف، يبحث عن طفلة صغيرة للقيام ببطولة الاستعراض الجديد الذي يعمل عليه، ويعلن المخرج عن مسابقة لاختيار طفلة كبطلة للاستعراض المنتظر، وتقرر سميحة أن تتنكر في زي طفلة بدون علم خطيبها وعائلتها، وتنجح في اجتياز الاختبار، لكنها بالمقابل تقع في العديد من المفارقات الكوميدية.

الفيلم بطولة رشدى أباظة وسعاد حسنى، وتأليف ابو السعود الإبيارى، وإخراج نيازي مصطفى.